Посольство Украины объяснило новые правила въезда в Хорватию

Посольство Украины в Хорватии опубликовало разъяснения относительно решения правительства в Загребе об изменении правил въезда для граждан третьих стран, в том числе Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на Facebook-странице посольства.

Институт здравоохранения Хорватии 10 июля принял решение о том, что все граждане третьих стран, имеющие основания на въезд в Республику Хорватия по следующим мотивам:

- по личным неотложным причинам (например, имеют частную собственность в Хорватии) должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию. Самоизоляция может быть сокращена до 7 дней, если человек за собственные средства через семь дней после прибытия в Хорватию сдаст ПЦР-тест и получит отрицательный результат;

- лица, которые въезжают в Республику Хорватия с туристической целью, или другой деловой целью и для обучения, могут въехать в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход) или с обязательной 14-дневной самоизоляцией при отсутствии ПЦР-теста.

Отметим, что Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.

Напомним, власти Черногории уточнила правила въезда в страну жителей Украины и путешественникам, направляющимся в страну наземным транспортом, нужно иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

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