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В Україні за добу 678 нових хворих на СOVID-19 і 11 жертв

Неділя, 12 липня 2020, 09:20
Фото КМДА

За минулу добу в Україні виявили 678 нових хворих на коронавірус, 11 осіб померли, 457 – подолали хворобу.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 12 липня

Деталі: Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 121 та на Рівненщині – 78.  

Загалом підтверджено 53 521 випадок COVID-19, 1383 людини померли, 26 118 українців подолали хворобу.

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Теми: коронавірусУкраїнаCovid-2019


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