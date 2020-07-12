В Україні за добу 678 нових хворих на СOVID-19 і 11 жертв
Неділя, 12 липня 2020, 09:20
За минулу добу в Україні виявили 678 нових хворих на коронавірус, 11 осіб померли, 457 – подолали хворобу.
Джерело: дані РНБО станом на ранок 12 липня
Деталі: Найбільше нових випадків виявили на Львівщині – 121 та на Рівненщині – 78.
Загалом підтверджено 53 521 випадок COVID-19, 1383 людини померли, 26 118 українців подолали хворобу.
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Українська правда