В Украине за сутки 678 новых больных СOVID-19 и 11 жертв

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 678 новых больных коронавирусом, 11 человек умерли, 457 – преодолели болезнь.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 12 июля

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине – 121 и в Ровенской области – 78.

В общем подтверждено 53521 случай COVID-19, 1383 человека погибли, 26 118 украинцев преодолели болезнь.

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