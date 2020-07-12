В Украине за сутки 678 новых больных СOVID-19 и 11 жертв
Воскресенье, 12 июля 2020, 09:20
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 678 новых больных коронавирусом, 11 человек умерли, 457 – преодолели болезнь.
Источник: данные СНБО по состоянию на утро 12 июля
Детали: Больше всего новых случаев обнаружили на Львовщине – 121 и в Ровенской области – 78.
В общем подтверждено 53521 случай COVID-19, 1383 человека погибли, 26 118 украинцев преодолели болезнь.
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Украинская правда