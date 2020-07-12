Зеленський опублікував відео поїздок Україною
Неділя, 12 липня 2020, 13:08
Президент Володимир Зеленський опублікував відео з поїздок Україною від заходу, де вирували повені, до Луганщини, де масштабна лісова пожежа перекинулась на населенні пункти і забрала життя 5 осіб.
Джерело: Facebook-cторінка президента
Пряма мова: "2020-й не перестає нас випробовувати. Захід – повенями, схід – полум’ям. Але й там, і там українці не опускають рук.
Продовжуймо наполегливо працювати разом, щоб усе здолати та зробити країну кращою".
Деталі: Зокрема, Зеленський поділився кадрами із поїздок на Луганщину, Волинь та Буковину.
Також у відео інформація про реалізацію програми "Велике будівництво".
Українська правда