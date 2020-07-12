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Зеленский опубликовал видео поездок по Украине

Воскресенье, 12 июля 2020, 13:08

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео из поездок Украины от запада, где бушевали наводнения, к Луганщине, где масштабный лесной пожар перекинулся на населенные пункты и унес жизни 5 человек.

Источник: Facebook-страница президента

Прямая речь: "2020-й не перестает нас испытывать. Запад - наводнениями, восток - пламенем. Но и там, и там украинцы не опускают рук.

Продолжим упорно работать вместе, чтобы все преодолеть и сделать страну лучше".

Детали: В частности, Зеленский поделился кадрами с поездок на Луганщину, Волынь и Буковину.

Также в видео информация о реализации программы "Большая стройка".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийУкраинапрезидентОфис президента


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