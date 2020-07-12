В Україні побільшало областей, де не варто послаблювати карантин
Станом на 12 липня на Вінничині не дозволили послабити обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу, ще у 6 областях також неможлив часткове зняття карантину.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я
Деталі: Зокрема, карантин не варто послаблювати у 7 областях: Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Чернігівській.
Минулої доби показники дозволяли послабити карантин на Вінничині, водночас 12 липня область опинилася серед регіонів, де не рекомендовано послаблювати карантинні обмеження.
Даними щодо окупованих Росією Криму і Севастополя МОЗ не володіє.
У Волинській, Рівненській та Закарпатській областях перевищений відсоток виявлення нових випадків коронавірусної хвороби. Крім того, на Закарпатті перевищує норму завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19.
У Вінницькій та Тернопільській областях не відповідає нормі динаміка захворювання. На Чернігівщині та Донеччині – замалий відсоток охоплення тестуванням.
Для того, щоб пом'якшити карантинні обмеження, області повинні відповідати чотирьом цільовим показникам. Заповненість ліжок не повинна перевищувати 50%, відсоток виявлення нових випадків інфекції – 11%, динаміка приросту – не більше 10%. Крім того, за добу в регіоні мають провести щонайменше 24 тестування на 100 тисяч населення.
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