В Україні побільшало областей, де не варто послаблювати карантин

Станом на 12 липня на Вінничині не дозволили послабити обмеження, введені у зв’язку з пандемією коронавірусу, ще у 6 областях також неможлив часткове зняття карантину.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Зокрема, карантин не варто послаблювати у 7 областях: Вінницькій, Волинській, Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Чернігівській.

Минулої доби показники дозволяли послабити карантин на Вінничині, водночас 12 липня область опинилася серед регіонів, де не рекомендовано послаблювати карантинні обмеження.

Даними щодо окупованих Росією Криму і Севастополя МОЗ не володіє.

У Волинській, Рівненській та Закарпатській областях перевищений відсоток виявлення нових випадків коронавірусної хвороби. Крім того, на Закарпатті перевищує норму завантаженість ліжок для пацієнтів з COVID-19.

У Вінницькій та Тернопільській областях не відповідає нормі динаміка захворювання. На Чернігівщині та Донеччині – замалий відсоток охоплення тестуванням.

Для того, щоб пом'якшити карантинні обмеження, області повинні відповідати чотирьом цільовим показникам. Заповненість ліжок не повинна перевищувати 50%, відсоток виявлення нових випадків інфекції – 11%, динаміка приросту – не більше 10%. Крім того, за добу в регіоні мають провести щонайменше 24 тестування на 100 тисяч населення.

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