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В Украине стало больше областей, где не стоит ослаблять карантин

Воскресенье, 12 июля 2020, 13:30

По состоянию на 12 июля в Винницкой области не позволили ослабить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, еще в 6 областях также невозможно частичное снятие карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В частности, карантин не стоит ослаблять в 7 областях: Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Черниговской.

За прошедшие сутки показатели позволяли ослабить карантин в Винницкой области, однако 12 июля область оказалась среди регионов, где не рекомендуется ослаблять карантин.

Данными по оккупированным Россией Крыму и Севастополю Минздрав не обладает.

 

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Темы: коронавирускарантинCovid-2019Минздрав


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