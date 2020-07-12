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В Украине стало больше областей, где не стоит ослаблять карантин

Воскресенье, 12 июля 2020, 13:30
В Украине стало больше областей, где не стоит ослаблять карантин

По состоянию на 12 июля в Винницкой области не позволили ослабить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, еще в 6 областях также невозможно частичное снятие карантина.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В частности, карантин не стоит ослаблять в 7 областях: Винницкой, Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Черниговской.

За прошедшие сутки показатели позволяли ослабить карантин в Винницкой области, однако 12 июля область оказалась среди регионов, где не рекомендуется ослаблять карантин.

Данными по оккупированным Россией Крыму и Севастополю Минздрав не обладает.

 

В Волынской, Ровенской и Закарпатской областях превышен процент выявления новых случаев коронавирусной болезни. Кроме того, на Закарпатье превышает норму загруженность коек для пациентов с COVID-19.

В Винницкой и Тернопольской областях не соответствует норме динамика заболевания. В Черниговской и Донецкой - маленький процент охвата тестированием.

Для того, чтобы смягчить карантин, области должны соответствовать четырем целевым показателям. Заполненность кроватей не должна превышать 50%, процент выявления новых случаев инфекции - 11%, динамика прироста - не более 10%. Кроме того, за сутки в регионе должны провести не менее 24 тестирования на 100 тысяч населения.

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Темы: коронавирускарантинCovid-2019Минздрав
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