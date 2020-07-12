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У гуртожитку київського вузу спалах коронавірусу, інфіковані втекли

Неділя, 12 липня 2020, 17:01
У гуртожитку київського вузу спалах коронавірусу, інфіковані втекли
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

У гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксовано спалах коронавірусу.

Джерело: головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Дослівно: "Загалом у гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Усі вони з числа іноземних студентів. Двоє перебувають у лікарні, місцезнаходження ще трьох – нині невідоме.

Встановлене коло контактних осіб у гуртожитку, всього їх 13. Для вирішення подальшої тактики вони мають бути спрямовані до закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування. Зокрема, для дотримання самоізоляції. Проте місцезнаходження 6 із них зараз невідоме".

Деталі: В управлінні Держпродспоживслужби повідомили, що наразі вхід сторонніх осіб до гуртожитку обмежений, проводяться протиепідемічні заходи.

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїввузи
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