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В общежитии киевского вуза вспышка коронавируса, инфицированные сбежали

Воскресенье, 12 июля 2020, 17:01
В общежитии киевского вуза вспышка коронавируса, инфицированные сбежали
Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зафиксирована вспышка коронавируса.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве

Дословно: "Всего в общежитии выявлено 5 больных COVID-19. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение еще трех – в настоящее время неизвестно.

Установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. Для определения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение 6 из них сейчас неизвестно".

Детали: В управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что сейчас вход посторонних лиц в общежитие ограничен, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиеввузы
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