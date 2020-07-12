Внаслідок ДТП на Старообухівській трасі у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей, за життя ще одного хлопчика боряться лікарі.

Джерело: Київ оперативний

Деталі: За даними ЗМІ, водій автомобіля Mercedes Желепа Антон Михайлович перебував у стані алкогольного сп’яніння – Драгер показав 1,3 проміле.

Mercedes вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з Hyundai, в якому й їхала постраждала родина.

В автомобілі Hyundai їхало 5 осіб – двоє дорослих (загинули одразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопців 10 та 12 років (10-річний загинув, 12-річного госпіталізовано у тяжкому стані).

Як пише "Київ оперативний", у 2010 році внаслідок ДТП Желепа вже вбив жінку таким самим чином, він відбув покарання і вийшов на свободу.