Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

П'яна ДТП під Києвом: загинули 4 членів сім'ї, ще одна дитина в лікарні – ЗМІ

Неділя, 12 липня 2020, 23:40

Внаслідок ДТП на Старообухівській трасі у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей, за життя ще одного хлопчика боряться лікарі.

Джерело: Київ оперативний

 

Деталі: За даними ЗМІ, водій автомобіля Mercedes Желепа Антон Михайлович перебував у стані алкогольного сп’яніння – Драгер показав 1,3 проміле.

Mercedes вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з Hyundai, в якому й їхала постраждала родина.

В автомобілі Hyundai їхало 5 осіб – двоє дорослих (загинули одразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопців 10 та 12 років (10-річний загинув, 12-річного госпіталізовано у тяжкому стані).

Як пише "Київ оперативний", у 2010 році внаслідок ДТП Желепа вже вбив жінку таким самим чином, він відбув покарання і вийшов на свободу.

Українська правда
Теми: ДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

П'яна ДТП під Києвом: загинули 4 членів сім'ї, ще одна дитина в лікарні – ЗМІ

Вибори у Польщі: екзитпол віддає перемогу Дуді

У Харкові сутички Нацкорпусу і прихильників Шарія: є постраждалі

На Донбасі в неділю поранено 5 військових

Стерненко заявив, що розслідування нападу на нього зупинили

У гуртожитку київського вузу спалах коронавірусу, інфіковані втекли

Усі новини...
ДТП
Під Миколаєвом вантажівка на смерть збила прокурора
У Маріуполі авто наїхало на патрульних
У Польщі в ДТП за участю двох автобусів та мікроавтобуса постраждали дві українки
Останні новини
00:38
ФотоSpaceX доставить в космос військовий супутник Південної Кореї
23:40
П'яна ДТП під Києвом: загинули 4 членів сім'ї, ще одна дитина в лікарні – ЗМІ
22:58
Новини економіки: збільшення цін на електроенергію та рекордний імпорт газу з ЄС
22:18
Вибори у Польщі: екзитпол віддає перемогу Дуді
21:58
"Динамо" втрачає очки в матчі з "Олександрією", "Шахтар" перемагає в Чернігові
21:35
У Харкові сутички Нацкорпусу і прихильників Шарія: є постраждалі
20:44
На Херсонщині працівники нічних клубів таки перекривали міст
20:23
Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні. Є загиблі
19:49
На Київщині вночі та вранці гроза, град і шквали
19:18
фото, відеоУ Хабаровську другий день протестують проти арешту губернатора
Усі новини...