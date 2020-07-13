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П'яна ДТП під Києвом: загинули 4 членів сім'ї, ще одна дитина в лікарні

Понеділок, 13 липня 2020, 11:00

Внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей, за життя ще одного хлопчика борються лікарі.

Джерело: Київ оперативний, поліція Києва

 

Деталі: За даними ЗМІ, водій автомобіля Mercedes Желепа Антон Михайлович перебував у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 1,3 проміле.

Mercedes вилетів на зустрічну смугу й зіткнувся з Hyundai, в якому й їхала постраждала родина.

В автомобілі Hyundai їхало 5 осіб – двоє дорослих (загинули одразу), дівчинка 8-років (також загинула) і ще двоє хлопців 10 та 12 років (10-річний загинув, 12-річного госпіталізовано у тяжкому стані).

Як пише "Київ оперативний", у 2010 році внаслідок ДТП Желепа вже вбив жінку таким самим чином, він відбув покарання і вийшов на свободу.

UPD: Уранці 13 липня поліція Києва підтвердила, що внаслідок цієї ДТП загинуло 4 особи, серед яких двоє дітей. Правоохоронці затримали 39-річного водія-правопорушника, розпочате кримінальне провадження.

Дослівно: "Наразі слідчі готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Також поліцейські за погодженням з прокуратурою звернуться до суду із клопотанням про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою…

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку. Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем "Хюндай". Внаслідок події водій та пасажири автомобіля "Хюндай", серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги".

Українська правда
Теми: ДТП


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