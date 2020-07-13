Пьяное ДТП под Киевом: погибли 4 членов семьи, еще один ребенок в больнице – СМИ

В результате ДТП на Старообуховской трассе в 5 км от Киева погибли два взрослых и двое детей, за жизнь еще одного мальчика борются врачи.

Источник: Киев оперативный, полиция Киева

Детали: По данным СМИ, водитель автомобиля Mercedes Желепа Антон Михайлович находился в состоянии алкогольного опьянения – Драгер показал 1,3 промилле.

Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в котором и ехала пострадавшая семья.

В автомобиле Hyundai ехали 5 человек – двое взрослых (погибли сразу), девочка 8-лет (также погибла) и еще двое парней 10 и 12 лет (10-летний погиб, 12-летний госпитализирован в тяжелом состоянии).

Как пишет "Киев оперативный", в 2010 году в результате ДТП Желепа уже убил женщину таким же образом, он отбыл наказание и вышел на свободу.

UPD: Утром 13 июля полиция Киева подтвердила, что в результате этого ДТП погибли 4 человека, среди которых двое детей. Правоохранители задержали 39-летнего водителя-правонарушителя, начато уголовное производство.

Дословно: "Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления. Также полицейские по согласованию с прокуратурой обратятся в суд с ходатайством об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей...

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с другим авто двигавшимся впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля "Хюндай", среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи".