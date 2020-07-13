Синоптики оголосили штормове попередження

Через негоду в Україні, крім заходу, оголосили штормове попередження, синоптики попереджають про сильні пориви вітру та місцями град.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, Укргідрометцентр

Дослівно: "13 липня в Україні, крім західних областей, грози, в східній частині подекуди град, у центральних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того 13 липня у східних, південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.