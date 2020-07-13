Синоптики объявили штормовое предупреждение

Из-за непогоды в Украине, кроме запада, объявили штормовое предупреждение, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Дословно: "13 июля в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того 13 июля в восточных, южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.