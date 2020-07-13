Коронавірус у Києві: за добу півсотні одужали, 56 захворіли

За минулу добу захворювання на коронавірус виявили у 56 киян, четверо з них - медики.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

Пряма мова: "Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збiльшилась ще на 56 людей. Серед них – четверо медиків. На сьогодні в столиці вже 6238 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед тих, хто захворіли за добу: 21 жінка віком від 21 до 75 рокiв і дівчинка, якій 12 років. Та 31 чоловік від 19 до 80 рокiв і троє хлопчиків - від 4 до 17 років.

До медзакладів столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі – 13. У Шевченківському – 11 та в Дніпровському районі – 7 випадків.

За минулу добу одужала 51 людина. Всього коронавірус подолали 2109 мешканців Києва.

За словами Кличка: якщо проаналізувати статистику, у вихідні дні суттєво зменшується кількість виявлених хворих. Мер пояснив, чому так відбувається.

Пряма мова: "Як говорять фахівці, в вихідні менше людей звертаються до медиків і здають тести. Також, на сьогодні майже 50% досліджень роблять у приватних лабораторіях, що у вихідні дні не працюють".