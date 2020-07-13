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Коронавирус в Киеве: за сутки полсотни выздоровели, 56 заболели

Понедельник, 13 июля 2020, 12:08

За минувшие сутки заболевание коронавирусом обнаружили у 56 киевлян, четверо из них - медики.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - четверо медиков. На сегодня в столице уже 6238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших за сутки: 21 женщина в возрасте от 21 до 75 лет и девочка, которой 12 лет. И 31 мужчина от 19 до 80 лет и трое мальчиков - от 4 до 17 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 13. В Шевченковском - 11 и в Днепровском районе - 7 случаев.

 

За минувшие сутки выздоровел 51 человек. Всего коронавирус преодолели 2109 жителей Киева.

По словам Кличко, если проанализировать статистику, в выходные дни существенно уменьшается количество выявленных больных. Мэр объяснил, почему так происходит.

Прямая речь: "Как говорят специалисты, в выходные меньше людей обращаются к медикам и сдают тесты. Также, сегодня почти 50% исследований делают в частных лабораториях, в выходные дни они не работают".

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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