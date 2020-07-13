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МЗС пропонує переглянути український список "червоних" і "зелених" країн

Понеділок, 13 липня 2020, 13:43
Фото КМУ

МЗС України пропонує переглянути критерії, за якими інші держави відносять до "червоного" або "зеленого" списку щодо ситуації з поширенням коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю "Сегодня".

Зокрема, на його думку, до "червоного" списку мають потрапляти країни, де кількість заражень на 100 тисяч населення - більша, ніж в Україні.

"Нам потрібно скорегувати критерії, згідно з якими ми відносимо країну до тієї чи іншої категорії, щоб цей список був більш об'єктивний і більше відповідав реальності, яка існує в Україні. Тому що у нас ситуація з цифрами, на жаль, погіршується.

Ми, як і ЄС, теж повинні прив'язатися не до конкретної цифри, яка завтра вже може бути не актуальною, а до критеріїв. Наприклад, якщо в країні "Х" показник хворих на 100 тис. населення більший, ніж в Україні, тоді вона відноситься до "червоної" зони, а не писати, що будь-яка країна, в якій більше 40 хворих на 100 тис. населення, автоматично потрапляє в "червоний" список", - зазначив Дмитро Кулеба.

Існуючий підхід, пояснює він, створює ситуацію, коли країни несправедливо опиняються у "червоному" списку, а українці після повернення звідти зобов’язані самоізолюватися, хоча фактично ситуація з коронавірусом там може бути не гірша, ніж в Україні.

Дмитро Кулеба зазначив, що минулої середи, 8 липня, вже обговорював це питання з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим і є сподівання, що критерії скорегують "найближчим часом".

Теми: МЗСкоронавірустуризм


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