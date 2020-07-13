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МИД предлагает пересмотреть украинский список "красных" и "зеленых" стран

Понедельник, 13 июля 2020, 13:43
Фото КМУ

МИД предлагает пересмотреть критерии, по которым Украина относит другие государства к "красному" или "зеленому" списку по ситуации с распространением коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня".

В частности, по его мнению, в "красный" список должны попадать страны, где количество заражений на 100 000 населения больше, чем в Украине.

"Нам нужно скорректировать критерии, согласно которым мы относим страну к той или иной категории, чтобы этот список был более объективным и больше соответствовал реальности, которая существует в Украине. Потому что у нас ситуация с цифрами, к сожалению, ухудшается.

Мы, как и ЕС, тоже должны привязаться не к конкретной цифре, которая завтра уже может быть не актуальной, а к критериям. Например, если в стране "Х" показатель больных на 100 тыс. населения больше, чем в Украине, тогда она относится к "красной" зоне, а не писать, что любая страна, в которой более 40 больных на 100 тыс. населения, автоматически попадает в "красный" список", - отметил Кулеба.

Существующий подход, объясняет он, создает ситуацию, когда страны несправедливо оказываются в "красном" списке, а украинцы после возвращения оттуда обязаны самоизолироваться, хотя фактически ситуация с коронавирусом там может быть не хуже, чем в Украине.

Дмитрий Кулеба отметил, что в прошлую среду, 8 июля, уже обсуждал этот вопрос с министром здравоохранения Максимом Степановым, и есть надежда, что критерии скорректируют "в ближайшее время".

Темы: МИДкоронавирустуризм


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