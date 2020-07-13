Хуліганство, побиття, ДТП і сімейні сварки: винуватця аварії під Києвом неодноразово судили

Водій "Мерседеса", який ймовірно спровокував смертельне ДТП під Києвом, був неодноразово судимий за різні злочини та адміністративні порушення, в тому числі, автомобільну аварію.

Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах; дані судового реєстру

Деталі: Джерела УП у правоохоронних органах підтвердили, що водій – Желепа Антон Михайлович, 1981 року народження, раніше судимий.

Дані судового реєстру свідчать, що чоловік є уродженцем міста Фокіно, Росії (раніше як закрите селище мало назву Шкотово-17). Він є громадянином України.

Станом на липень 2019 року був одружений, мав трьох неповнолітніх дітей. З 2017 року має статус фізичної особи-підприємця із видом діяльності "збирання безпечних відходів". Зареєстрований у Дарницькому районі Києва.

За відкритими офіційними даними можна встановити 3 його кримінальні судимості.

У кінці 2007 року Желепа був засуджений у Києві за погрози або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Йому призначили 4 роки в'язниці, але звільнили під умовне покарання терміном у 2 роки. Вирок у реєстрі не оприлюднений.

У 2010 році суд у Київській області присудив чоловікові 3,5 роки позбавлення волі за ДТП і відібрав у засудженого права водія на 3 роки. Вирок у реєстрі також не оприлюднений.

У липні 2019 року Желепа отримав черговий вирок – за умисне легке тілесне ушкодження. Він побив чоловіка, разом із яким планував випити алкоголю і з яким познайомився за 15 хвилин до того.

Причиною був "словесний конфлікт на побутовому ґрунті". Стоячи позаду жертви, Желепа завдав йому удар кулаком у голову, а коли той впав, став бити ногами по тулубу та голові.

У суді чоловік свою провину визнав і "щиро розкаявся". За злочин він отримав штраф у 1700 гривень та 23,7 тисячі гривень компенсації потерпілому. Крім того, мав сплатити 1,8 тисячі гривень за експертизу.

Також у реєстрі містяться згадки про кілька адміністративних порушень людини на ім’я Антон Желепа. В одному з таких судових рішень зазначено, що чоловік є уродженце Києва (а не Росії, як винуватець ДТП).

Водночас, порушення він вчинив за тією ж адресою, де офіційно мешкає Желепа-винуватець ДТП. Крім того, іншої людини з такими паспортними даними за відкритими джерелами встановити не вдалось. То ж найімовірніше, йдеться про одну людину.

Антон Желепа у 2016 році притягався до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство: "вів себе неадекватно, виражався нецензурною лайкою в присутності дітей, образливо чіплявся до громадян, розбив скло вхідних дверей в кіоск та погрожував кіоск спалити".

Тоді його зобов’язали відпрацювати на громадських роботах 40 годин. Але через ухилення від праці покарання змінили на 170 гривень штрафу.

Сам чоловік пояснював, що на відпрацювання не приходив, оскільки "в нього захворіла дружина, старша донька і йому потрібно було доглядати за молодшою донькою, якій 3,5 місяці". Однак документів на підтвердження не мав, оскільки працював неофіційно і "лікарняний йому не потрібний був".

Дружина Желепи неодноразово заявляла на нього в поліцію через сварки і побиття. Так, у жовтні 2018 року жінка поскаржилась на лайку та побиття її та дитини, яке чоловік нібито вчинив у стані сп’яніння. Ці матеріали мали спрямувати до поліції для з’ясування обставин і вирішення, чи є підстави для відкриття кримінальної справи. Подальша історія цього конфлікту невідома.

За кілька днів після тієї сварки жінка знову повідомила про психологічне насильство з боку Желепи у вигляді образ нецензурною лайкою. Він провину визнав і був зобов’язаний заплатити 170 гривень штрафу.

На початку 2020 року сімейні розбірки знову стали причиною судового розгляду. Чоловік виражався нецензурною лайкою та вимагав у дружини гроші.

У судове засідання Желепа тоді не з’явився, будь-яких клопотань від себе не подав. На думку суду його вина була підтверджена матеріалами справи.

Однак "враховуючи обставини справи та особу правопорушника", суд визнав його порушення малозначним і вирішив звільнити Желепу від відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Що було раніше: 13 липня внаслідок ДТП на Столичному шосе у 5 км від Києва загинуло двоє дорослих і двоє дітей. Правоохоронці затримали 39-річного водія-правопорушника. За попередніми даними, він зіткнувся з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем "Хюндай", в якому їхали постраждалі.