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Два постріли в голову: силовики розкрили вбивство священника в Києві

Понеділок, 13 липня 2020, 15:54

Столичні правоохоронці розкрили умисне вбивство священнослужителя однієї з православних церков міста Києва у 2015 році.

Джерело: прокуратура Києва, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Проведеними слідчими (розшуковими) діями правоохоронці встановили одного із нападників. Ним виявився 46-річний киянин, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, вчинене із корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

За клопотанням прокуратури Шевченківський районний суд міста Києва арештував затриманого без визначення розміру застави.

Речниця столичної прокуратури уточнила "Українській правді", що затриманий не дає покази, але його причетність встановлена слідством.

Пряма мова Максимець: Причетність підозрюваного підтверджується результатами ДНК експертиз, які співпали з біологічними слідами, які були виявлені на речових доказах на місці вбивства.

Встановлення і затримання цієї особи  - це велика вдача правоохоронців і поворотний момент для слідства, що дає можливість встановити всі обставини цього резонансного вбивства та розшукати спільника".

Передісторія: Вбивство було скоєне в ніч на 26 липня 2015 року у під’їзді багатоповерхівки на проспекті Героїв Сталінграду.

Дві невідомі особи двічі вистрелили в священнослужителя, влучивши йому в голову. Після скоєного зловмисники покинули місце злочину, заволодівши особистими речами потерпілого.

УПЦ МП повідомила, що напад було скоєно на настоятеля храму вмч. Тетяни Оболонського благочиння столиці Романа Ніколаєва.

Вранці 29 липня 40-річний священнослужитель помер.

Українська правда
Теми: Київкриміналпрокуратура


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