Два выстрела в голову: силовики раскрыли убийство священника в Киеве

Столичные правоохранители раскрыли умышленное убийство священнослужителя одной из православных церквей города Киева в 2015 году.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Проведенными следственными (розыскными) действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева арестовал задержанного без определения размера залога.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры уточнила "Украинской правде", что задержанный не дает показания, но его причастность установлена ​​следствием.

Прямая речь Максимец: Причастность подозреваемого подтверждается результатами ДНК экспертиз, которые совпали с биологическими следами, которые были обнаружены на вещественных доказательствах на месте убийства.

Установление и задержание этого лица - это большая удача правоохранителей и поворотный момент для следствия, что дает возможность установить все обстоятельства этого резонансного убийства и разыскать сообщника".

Предыстория: Убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда.

Двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего.

УПЦ МП сообщила, что нападение было совершено на настоятеля храма вмч. Татьяны Оболонского благочиния столицы Романа Николаева.

Утром 29 июля 40-летний священнослужитель скончался.