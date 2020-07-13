Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Два выстрела в голову: силовики раскрыли убийство священника в Киеве

Понедельник, 13 июля 2020, 15:54

Столичные правоохранители раскрыли умышленное убийство священнослужителя одной из православных церквей города Киева в 2015 году.

Источник: прокуратура Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Проведенными следственными (розыскными) действиями правоохранители установили одного из нападавших. Им оказался 46-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, совершенное с корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

По ходатайству прокуратуры Шевченковский районный суд Киева арестовал задержанного без определения размера залога.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры уточнила "Украинской правде", что задержанный не дает показания, но его причастность установлена ​​следствием.

Прямая речь Максимец: Причастность подозреваемого подтверждается результатами ДНК экспертиз, которые совпали с биологическими следами, которые были обнаружены на вещественных доказательствах на месте убийства.

Установление и задержание этого лица - это большая удача правоохранителей и поворотный момент для следствия, что дает возможность установить все обстоятельства этого резонансного убийства и разыскать сообщника".

Предыстория: Убийство было совершено в ночь на 26 июля 2015 года в подъезде многоэтажки на проспекте Героев Сталинграда.

Двое неизвестных дважды выстрелили в священнослужителя, попав ему в голову. После совершенного злоумышленники покинули место преступления, завладев личными вещами потерпевшего.

УПЦ МП сообщила, что нападение было совершено на настоятеля храма вмч. Татьяны Оболонского благочиния столицы Романа Николаева.

Утром 29 июля 40-летний священнослужитель скончался.

Украинская правда
Темы: Киевкриминалпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада сделала шаг к ужесточению наказаний за пьяное вождение и превышение скорости

Два выстрела в голову: силовики раскрыли убийство священника в Киеве

Хулиганство, избиения, ДТП и семейные ссоры: виновника аварии под Киевом неоднократно судили

"Слуги" выносят на рассмотрение Рады закон Бужанского о языке

МИД предлагает пересмотреть украинский список "красных" и "зеленых" стран

Проект постановления о назначении вице-премьера промполитики срочно отозвали из ВР

Все новости...
Киев
За выходные в Киеве оштрафовали 28 ночных заведений
Пока только загорать: Кличко рассказал, когда разрешат купаться на пляжах столицы
Коронавирус в Киеве: за сутки полсотни выздоровели, 56 заболели
Последние новости
17:45
Подозреваемому в убийстве экс-министру Кожаре продлили арест
17:35
К 2100 году доля пожилых людей в странах ЕС может удвоиться - Евростат
17:34
Женщина притворилась супругой погибшего АТОшника и получила 1,2 млн грн соцвыплат
17:15
ВР приняла законопроект о приватизации земель государственных сельхозпредприятий
17:13
Рада сделала шаг к ужесточению наказаний за пьяное вождение и превышение скорости
17:08
видеоРоссийский актер прилетел в Украину на съемки, а получил запрет на въезд
17:02
Вспышка коронавируса произошла в управлении миграционной службы в Одесской области – СМИ
16:44
Между военными Армении и Азербайджана продолжаются бои - СМИ
16:42
Более 50% немецких компаний хотят сохранить возможность работы из дома после пандемии
16:31
Полиция задержала киллера, причастного к убийству криминального авторитета во Львове
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!