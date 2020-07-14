Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

NASA готова до запуску дослідницької місії на Марс

Вівторок, 14 липня 2020, 00:21

Американське космічне агентство NASA повідомило дату запуску космічного корабля, який доставить на Червону планету марсохід "Perseverance".

Джерело: NASA

Деталі: Запуск марсохода запланований на 30 липня о 7:50 am ET (14:50 за київським часом). Модуль, де розміщений марсохід вже прикріплений до ракети-носія Atlas V (розробники Lockheed Martin та Boeing) і знаходиться на стартовому майданчику на мисі Канаверал (Флорида, США).

Марсохід "Perseverance", назву якому дав семикласник з США, буде шукати ознаки життя на Марсі, а також збирати зразки каменів та грунту, які, як зазначає NASA, можливо будуть доставлені на планету Земля. Дана місія також повинна допомогти у підготовці старту людини на Марс, яка вже триває.

Модуль, де розміщений марсохід, повинен увійти в атмосферу Марса 18 лютого 2021 року і "скинути" дослідницький апарат в кратері Джезеро. Марсохід "Perseverance" буде проводити роботи як мінімум один марсіанський рік (близько 687 земних днів).

Кратер Джезеро має ширину 45 кілометрів і розташований на західному краю Рівнини Ісіди — гігантського басейну на північ від марсіанського екватора, утвореного в момент, коли космічне тіло вдарилося об поверхню Марса. У 2019 році NASA опублікувало знімок кратера Джезеро.

Крім різноманітних наукових систем, на борту марсохода також розміщений невеликий вертоліт, який, як вважають вчені, зможе літати над марсіанським ґрунтом.

 
 
 
 
 
 
 
 

Нагадаємо:

  • 14 липня 2020-го о 23:51 за київським часом космічне агентство ОАЕ вперше у історії країни відправить на Марс власний зонд.

Микола Донєв, УП
Теми: СШАкосмос


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 13 липня: ДТП під Києвом, покарання за п’яне водіння

Окупанти вбили військового медика під час евакуації тіла іншого загиблого

оновленоЗеленський приїхав до "Слуг народу" та пропонував кандидатів на пост глави НБУ

Рада зробила крок до жорсткіших покарань за п’яне водіння і перевищення швидкості

Два постріли в голову: силовики розкрили вбивство священника в Києві

Хуліганство, побиття, ДТП і сімейні сварки: винуватця аварії під Києвом неодноразово судили

Усі новини...
США
Ілон Маск про перенесення запуску військового супутники Південної Кореї: "Ми параноїки"
В США палає десантний корабель ВМС
Трамп заявив, що не думає про укладення другої фази торгової угоди з Китаєм
Останні новини
02:22
Ілон Маск про перенесення запуску військового супутники Південної Кореї: "Ми параноїки"
01:20
На Буковині у медичних закладах перебувають близько 300 хворих на COVID-19
00:21
Фото ВідеоNASA готова до запуску дослідницької місії на Марс
00:08
Зеленський наказав уряду готуватися до "Великого будівництва" на наступний рік
23:28
У Києві та Одесі запланували концерти російської співачки, яка виступала в окупованому Криму – ЗМІ
22:52
Мінкульт показав Зеленському, як розвиватиме туризм в Україні
22:17
відеоПартнерами Коломойського стали американці, які "кинули" українську оборонку на $8 мільйонів – Bihus.Info
21:57
COVID-19 спалахнув у психлікарні на Одещині
21:49
Новини 13 липня: ДТП під Києвом, покарання за п’яне водіння
21:24
відеоУ Києві вандали крали мідний дах із "Замку Річарда" на Андріївському узвозі
Усі новини...