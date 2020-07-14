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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс

Вторник, 14 июля 2020, 00:21
NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс

Американское космическое агентство NASA сообщило дату запуска космического корабля, который доставит на Красную планету марсоход "Perseverance".

Источник: NASA

Детали: Запуск марсохода запланирован на 30 июля в 7:50 am ET (14:50 по киевскому времени). Модуль, где размещен марсоход уже прикреплен к ракете-носителю Atlas V ( разработчики Lockheed Martin та Boeing) и находится на стартовой площадке на мысе Канаверал (Флорида, США).

Марсоход "Perseverance", название которому дал семиклассник из США, будет искать признаки жизни на Марсе, а также собирать образцы камней и почвы, которые, как сообщает NASA, возможно будут доставлены на планету Земля. Данная миссия также должна помочь в подготовке старта человека на Марс.

Модуль, где размещен марсоход, должен войти в атмосферу Марса 18 февраля 2021 года и "сбросить" исследовательский аппарат в кратере Джезеро. Марсоход "Perseverance" будет проводить работы как минимум один марсианский год (около 687 земных дней).

Кратер Джезеро имеет ширину 45 километров и расположен на западном краю Равнины Исиды — гигантского бассейна к северу от марсианского экватора, образованного в момент, когда космическое тело ударилось о поверхность Марса. В 2019 году NASA опубликовало снимок кратера Джезеро.

Помимо разнообразных научных систем, на борту марсохода также размещен небольшой вертолет, который, как полагают учёные, сможет летать над марсианской почвой.

Напомним:

  • 14 июля 2020-го в 23:51 по киевскому времени космическое агентство ОАЭ впервые в истории страны отправит на Марс собственный зонд. 

Николай Донев, УП

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Темы: СШАкосмос
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