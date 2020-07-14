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Коронавірус за добу підхопили понад 600 осіб

Вівторок, 14 липня 2020, 09:12

За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 638 осіб.

Джерело: брифінг міністра охорони Максима Степанова

Деталі: За минулу добу зафіксували 14 летальних випадків, при цьому одужав 651 пацієнт, захворіло 638 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання за минулу добу зафіксували у Львівській області (+147), Закарпатській області (+67) та Києві (+112).

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіла 54 771 людина, з них 3 906 дітей та 7 499 медпрацівників, зафіксовано 1412 летальних випадки, одужало 27 154 людини.

Загалом проведено 813 396 тестувань методом ПЛР.

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Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019УкраїнаМОЗ


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