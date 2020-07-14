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Коронавирус за сутки подхватили более 600 человек

Вторник, 14 июля 2020, 09:12

За минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердили в 638 человек.

Источник: брифинг министра охраны Максима Степанова

Детали: За минувшие сутки зафиксировали 14 летальных случаев, при этом выздоровел 651 пациент, заболело 638 человек.

Больше всего новых случаев заболевания за минувшие сутки зафиксировали во Львовской области (+147), Закарпатской области (+67) и Киеве (+112).

Всего за все время пандемии в Украине заболели 54771 человек, из них 3906 детей и 7499 медработников, зафиксировано 1412 летальных случая, выздоровели 27154 человека.

Всего проведено 813 396 тестирований методом ПЦР.

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Темы: коронавирусCovid-2019УкраинаМинздрав


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