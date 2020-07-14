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Майже третина областей України мають складну епідемічну ситуацію – МОЗ

Вівторок, 14 липня 2020, 12:53

Епідемічна ситуація у сімох областях України залишається складною, тому послаблювати карантин там не можна.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я

Деталі: Йдеться про такі області: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська і Чернігівська.

Зокрема, на Закарпатті надвелика завантаженість ліжок у лікарнях, крім того, у цьому регіоні, а також на Волині і Рівненщині підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19. У Донецькій і Чернігівській областях надто низький рівень охоплення тестуванням, а на Вінниччині та Одещині погані показники динаміки зростання випадків інфікування.

У МОЗ нагадують, що перехід областей до наступного етапу послаблення карантину можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню COVID-19.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, у якому наявна одна з таких ознак:

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50%;

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх семи днів;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11;

- показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

 

Нагадаємо: За минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 638 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусрегіоникарантин


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