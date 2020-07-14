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Вибори до Київської міськради: "Євросолідарність" і "Слуга народу" йдуть впритул

Вівторок, 14 липня 2020, 12:57

За результатами опитування центру Разумкова у червні-липні 2020 року, якби найближчим часом відбулися вибори до Київської міськради, найбільшу підтримку отримали б партії "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

Джерело: результати опитування центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року

Дослівно: "Якби найближчим часом проходили вибори до  Київської міської ради,  найбільшу підтримку виборців на них отримали б партія "Слуга народу" (за неї готові проголосувати 18% усіх опитаних, або 19% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме) та партія "Європейська солідарність" (відповідно 14% і 20%).

За партію "УДАР" готові проголосувати відповідно 11% і 12%,  за партію "Опозицiйна платформа – За життя" — відповідно 8% і 11%, за ВО "Батьківщина" — відповідно 6% і 8%, за партію "Перемога Пальчевського" — відповідно 6% і 6%, за партію "Сила і честь" — відповідно 5% і 5%".

Деталі: Таким чином, пройшли б до Київської міськради: "Євросолідарність", "Слуга народу", "УДАР", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "Перемога Пальчевського" та "Сила і честь".

 
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Не вдалося подолати бар’єр у 5% партіям "Партія Шарія", "Українська стратегія Гройсмана", "Громадянська позиція, ВО "Свобода", Радикальна партiя Олега Ляшка, "Опозиційний блок", "Голос", "Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі".

Інші партії набрали підтримку 1% виборців та менше.

 
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Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо: 

  • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. 

Українська правда
Теми: вибориКиївсоціологіяопитування


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