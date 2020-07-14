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Выборы в Киевский горсовет: "Евросолидарность" и "Слуга народа" идут бок о бок

Вторник, 14 июля 2020, 12:57

По результатам опроса Центра Разумкова в июне-июле 2020 года, если бы в ближайшее время состоялись выборы в Киевский горсовет, наибольшую поддержку получили бы партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Источник: результаты опроса Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили выборы в Киевский городской совет, наибольшую поддержку избирателей на них получили бы партия "Слуга народа" (за нее готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать) и партия "Европейская солидарность" (соответственно 14% и 20%).

За партию "УДАР" готовы проголосовать соответственно 11% и 12%, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 8% и 11%, за ВО "Батьківщина" - соответственно 6% и 8%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 6%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5%".

Детали: Таким образом прошли бы в Киевский горсовет: "Евросолидарнисть", "Слуга народа", "УДАР", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "Победа Пальчевского" и "Сила и честь".

 
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В то же время, с учетом погрешности "Сила и честь" и "Победа Пальчевского" не попали бы в горсовет столицы.

Не удалось преодолеть барьер в 5% партиям: "Партия Шария", "Украинская стратегия Гройсмана", "Гражданская позиция", ВО "Свобода", Радикальная партия Олега Ляшко, "Оппозиционный блок", "Голос", "Движение Новых сил Михаила Саакашвили".

Остальные партии набрали поддержку 1% избирателей и меньше.

 
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Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним:

  • Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

Украинская правда
Темы: виборыКиев


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