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Заступник начальника військового ліцею імені Богуна вимагав $5 тисяч за вступ

Вівторок, 14 липня 2020, 13:32
Заступник начальника військового ліцею імені Богуна вимагав $5 тисяч за вступ
Фото ОГП

Одного із заступників начальника Київського військового ліцею імені Івана Богуна затримали за одержання хабара за вступ до навчального закладу.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генпрокурораСуспільне

Дослівно: "Посадовець вимагав 5 тисяч доларів від мешканки столиці. За вказану суму фігурант "гарантував" зарахування її родича на навчання до ліцею". 

 

Деталі: Чоловіка затримали у його службовому кабінеті під час отримання частини хабаря у розмірі 2,5 тисячі доларів.

Наразі затриманого помістили до гауптвахти Центрального управління Військової служби правопорядку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Слідчі дії тривають.  

За даними Суспільного, затримали заступника начальника ліцею, полковника В'ячеслава Ромахіна.

Українська правда

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Теми: СБУОфіс генпрокурораосвітахабар
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