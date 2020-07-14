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Заместитель начальника военного лицея имени Богуна требовал $5 тысяч за поступление

Вторник, 14 июля 2020, 13:32
Фото ОГП

Одного из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна задержали за получение взятки за поступление в учебное заведение.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генпрокурораОбщественное

Дословно: "Чиновник требовал 5 тысяч долларов от жительницы столицы. За указанную сумму фигурант "гарантировал" зачисление ее родственника на обучение в лицей". 

 

Детали: Мужчину задержали в его служебном кабинете во время получения части взятки в размере 2,5 тысячи долларов.

Сейчас задержанного поместили на гауптвахту Центрального управления Военной службы правопорядка. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

Следственные действия продолжаются.

По данным Общественного, задержали заместителя начальника лицея полковника Вячеслава Ромахина.

Украинская правда
Темы: СБУОфис генпрокурораобразованиевзятка


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