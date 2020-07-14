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В уряді хочуть закрити Умань для хасидів через пандемію

Вівторок, 14 липня 2020, 14:21
В уряді хочуть закрити Умань для хасидів через пандемію

Учасники міжвідомчої наради в МЗС вирішили, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умань, що на Черкащині, для святкування єврейського Нового року є неможливим через пандемію коронавірусу.

Джерело: мер Умані Олександр Цебрій у Facebook

Деталі: У нараді, яка відбулася 10 липня, взяли участь представники центральної та місцевої влади.

Їхнє рішення опирається на такі фактори:

- нинішня епідеміологічна ситуацію в Ізраїлі, що належить до країн "червоної зони" через показник захворювання на COVID-19;

- заборона проведення масових заходів в Україні;

- навантаження на українські медичні заклади;

- необхідність створення значної кількості місць для обсервації та забезпечення безпеки життя та здоров‘я як громадян України, так й іноземців;

- складнощі з контролем правоохоронними органами за дотриманням паломниками режиму самоізоляції.

На нараді було зазначено, що в результаті низки переговорів та зустрічей між посадовцями обох країн, ізраїльська сторона з розумінням сприйняла скасування міжнародного паломництва до Умані цього року.

З огляду на вищевикладене учасники наради звернулись до Кабміну з проханням доручити:

- Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання "щодо посилення обмежень на проведення масових релігійних заходів (у т.ч. запровадження відповідних обмежень на законодавчому рівні на в’їзд іноземців до України)";

- причетним центральним і місцевим органам влади опрацювати альтернативні варіанти відзначення іудейською громадою Рош-аш-Шана (наприклад, участь у святкуваннях в обмеженній кількості представників місцевої громади, організація онлайн-трансляції богослужінь тощо).

Дослівно: "Щодо спроби заполітизувати питання цьогорічного приїзду хасидів до Умані, зокрема, карантинні обмеження подаються деякими організаціями як приклад "антисемітизму" - існує нагальна необхідність вироблення узгодженої державної позиції та відповідного рішення щодо організації цьогорічного відзначення Рош-аш-Шана іудейською громадою".

 
 

Примітка: Рош-аш-Шана — свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай відзначають наприкінці вересня – початку жовтня.

На це свято хасиди збираються в Умані, бо тут знаходиться могила їхнього духовного лідера — цадика Нахмана.

Читайте також: Mister, give us dollar. Як Умань переживає єврейський Новий рік

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: святкуваннярелігіярегіониКабінет міністрів
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