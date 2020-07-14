В правительстве хотят закрыть Умань для хасидов из-за пандемии

Участники межведомственного совещания в МИД решили, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань Черкасской области для празднования еврейского Нового года является невозможным из-за пандемии коронавируса.

Источник: мэр Умани Александр Цебрий в Facebook

Детали: В совещании, которое состоялось 10 июля, приняли участие представители центральной и местной власти.

Их решение опирается на такие факторы:

- сложная эпидемиологическая ситуация в Израиле, который принадлежит к странам "красной зоны" из-за показателя заболевания COVID-19;

- запрет проведения массовых мероприятий в Украине;

- нагрузка на украинские медицинские учреждения;

- необходимость создания значительного количества мест для обсервации и обеспечения безопасности жизни и здоровья как граждан Украины, так и иностранцев;

- сложности с контролем правоохранительными органами над соблюдением паломниками режима самоизоляции.

На совещании было отмечено, что в результате ряда переговоров и встреч между должностными лицами обеих стран, израильская сторона с пониманием восприняла отмену международного паломничества в Умань в этом году.

Учитывая вышеизложенное участники совещания обратились в Кабмин с просьбой поручить:

- Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотреть вопрос "об усилении ограничений на проведение массовых религиозных мероприятий (в т.ч. введение соответствующих ограничений на законодательном уровне на въезд иностранцев в Украину)";

- причастным центральным и местным органам власти проработать альтернативные варианты празднования иудейской общиной Рош-аш-Шана (например, участие в празднованиях в ограниченном количестве представителей местной общины, организация онлайн-трансляции богослужений и тому подобное).

Дословно: "О попытке заполитизировать вопрос нынешнего приезда хасидов в Умань, в частности, карантинные ограничения подаются некоторыми организациями как пример "антисемитизма" - существует насущная необходимость выработки согласованной государственной позиции и соответствующего решения по организации нынешнего празднования Рош-аш-Шана иудейской общиной".

Примечание: Рош-аш-Шана — праздник начала нового года для всех, кто исповедует иудаизм. Обычно отмечают в конце сентября – начале октября.

На этот праздник хасиды собираются в Умани, потому что здесь находится могила их духовного лидера — цадика Нахмана.

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