Угорщина змінила вимоги до в'їзду українців: нові правила

Посольство України в Угорщині роз’яснило нові правила перетину кордону, які набудуть чинності з 15 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація розміщена на Facebook-сторінці посольства.

З 15 липня 2020 року право в’їзду в Угорщину мають громадяни України:

- які є членами сім’ї громадян Угорщини;

- які мають дійсний дозвіл на постійне проживання в Угорщині та члени їхніх сімей;

- які мають дійсний дозвіл на тимчасове проживання в Угорщині, що дає право перебувати на території країни понад 90 днів;

- які прибувають з країн з середнім рівнем розповсюдження коронавірусу: жовтий список;

- які прибувають з країн з низьким рівнем розповсюдження коронавірусу (не віднесені ні до жовтої, ні до червоної категорії);

- в рамках 30-кілометрової зони на термін до 24 годин.

В інших випадках, у тому числі коли особа прибуває з країни з високим рівнем розповсюдження коронавірусу (червоний список), в’їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції.

Зокрема, за наявності достатніх підстав (судовий процес, працевлаштування, лікування, навчання, похорон тощо) потрібно заповнити угорською або англійською мовою та подати електронну заявку, доступну за цим посиланням.

Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення про задоволення клопотання, яке надсилається на електронну адресу, вказану в процесі формування запиту, необхідно продемонструвати на кордоні (друкований варіант або на екрані мобільного пристрою).

Громадяни України, які вказані у пунктах 1-4 та прибувають з країн з середнім та високим рівнями розповсюдження коронавірусу, можуть бути звільнені від карантину за наявності довідки органу охорони здоров'я щодо результатів двох негативних тестів на COVID-19 з різницею видачі щонайменше у 48 годин. Довідка має бути видана протягом останніх п’яти днів та оформлена англійською чи угорською мовами або перекладена на вказані мови.

Станом на сьогодні громадяни України, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо громадянин України повертається в Україну, а також у разі коли:

- особа надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію;

- особа відповідає всім вимогам для в’їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення);

- у особи наявний документ, що підтверджує право на в’їзд до країни призначення (залежно від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності на нерухомість, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина).

На українсько-угорському кордоні для транзиту можна використати виключно пункти пропуску "Тиса" та "Лужанка".

Зупинки у рамках використання гуманітарних коридорів мають здійснюватися у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС. Час транзиту не може перевищувати 24 години. Контроль за дотриманням правил транзиту здійснюється поліцією.

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