Венгрия изменила требования к въезду украинцев: новые правила

Посольство Украины в Венгрии разъяснило новые правила пересечения границы, которые вступят в силу с 15 июля.

Как сообщает "Европейская правда", информация размещена на Facebook-странице посольства.

С 15 июля 2020 года право на въезд в Венгрию имеют граждане Украины:

- являющиеся членами семьи граждан Венгрии;

- имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей;

- имеющие действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;

- прибывающие из стран со средним уровнем распространения коронавируса (желтый список);

- прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса (не отнесенные ни к желтой, ни к красной категории);

- в рамках 30-километровой зоны на срок до 24 часов.

В других случаях, в том числе когда человек прибывает из страны с высоким уровнем распространения коронавируса (красный список), въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции.

В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку, доступную по этой ссылке.

Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства).

Граждане Украины, которые указаны в пунктах 1-4 и прибывающие из стран со средним и высоким уровнями распространения коронавируса, могут быть освобождены от карантина при наличии справки органа здравоохранения по результатам двух отрицательных тестов на COVID-19 с разницей выдачи минимум в 48 часов. Справка должна быть выдана в течение последних пяти дней и оформлена на английском или венгерском языках или переведена на указанные языки.

По состоянию на сегодня гражданам Украины, желающим транзитом пересечь территорию Венгрии, не нужно получать индивидуальное разрешение для транзита, если гражданин Украины возвращается в Украину, а также в случае, если он:

- дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию;

- отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение);

- имеет документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.п.), а также, по необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка".

Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляет полиция.

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