У Чехії зіткнулись два потяги: загинула людина, десятки постраждали

У Чехії у вівторок ввечері зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, одна людина загинула, понад три десятки травмовані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.

Аварія сталася близько 21:30 неподалік від містечка Ческі Брод під Прагою. За словами пожежників, пасажирський поїзд CityElefant врізався у вантажний поштовий потяг, який стояв на колії.

Фото zpravy.aktualne.cz

На момент зіткнення в пасажирському поїзді, який прямував з Праги у Речани-над-Лабем, подорожували від 100 до 120 осіб. Потяг з пасажирами зійшов з рейок після удару.

Два важко поранені пацієнти були доставлені вертольотами до лікарень. Водій пасажирського потяга загинув.

За даними рятувальників, 4 людини отримали серйозні поранення, 31 пасажир – легкі поранення. Серед поранених 8 неповнолітніх. Водночас залізнична інспекція каже про 23 постраждалих.

Причина аварії поки не встановлена. За попередньої інформацією, це не був технічний збій. Ймовірно, водій пасажирського потяга пропустив сигнал зупинки.

Нагадаємо, минулого тижня біля Карлових Вар у Чехії зіткнулися два пасажирські поїзди, повідомлялось про загиблих і багатьох постраждалих.