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В Чехии столкнулись два поезда: погиб человек, десятки пострадали

Среда, 15 июля 2020, 09:52
Фото zpravy.aktualne.cz

В Чехии во вторник вечером столкнулись пассажирский и грузовой поезда, один человек погиб, более трех десятков травмированы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.

Авария произошла около 21:30 недалеко от города Чески Брод под Прагой. По словам пожарных, пассажирский поезд CityElefant врезался в грузовой почтовый поезд, который стоял на пути. 

 

На момент столкновения в пассажирском поезде, следовавшем из Праги в Речаны-над-Лабем, путешествовали от 100 до 120 человек. Поезд с пассажирами сошел с рельсов после удара.

Два тяжело раненых пациента были доставлены вертолетами в больницы. Водитель пассажирского поезда погиб.

По данным спасателей, 4 человека получили серьезные ранения, 31 пассажир – легкие ранения. Среди раненых 8 несовершеннолетних. В то же время железнодорожная инспекция говорит о 23 пострадавших. 

Причина аварии пока не установлена. По предварительной информации, это не был технический сбой. Вероятно, водитель пассажирского поезда пропустил сигнал остановки.

На прошлой неделе у Карловых Вар в Чехии столкнулись два пассажирских поезда, сообщалось о погибших и многих пострадавших.

Темы: Чехияжелезная дорогажертвы


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