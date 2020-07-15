У Києві знайшли мертвим співробітника СБУ

На столичній Оболоні виявили тіло чоловіка, при загиблому було посвідчення співробітника СБУ.

Джерело: пресофіцер Оболонського райуправління поліції Діана Шутько та пресслужба СБУ у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Правоохоронці виявили близько 2 ночі на вулиці Йорданській тіло чоловіка. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. При ньому було посвідчення співробітника СБУ".

Деталі: За словами Шутько, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Правоохоронці чекають висновок, спілкуються з близькими та рідними чоловіка.

За даними ЗМІ, поліція виявила тіло слідчого в особливо важливих справах СБУ Романа Закладного, який 15 липня мав вийти на пенсію.

В СБУ "Українській правді" підтвердили факт смерті свого співробітника. Але зазначили, що слідство веде поліція.