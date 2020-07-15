Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві знайшли мертвим співробітника СБУ

Середа, 15 липня 2020, 11:27

На столичній Оболоні виявили тіло чоловіка, при загиблому було посвідчення співробітника СБУ.

Джерело: пресофіцер Оболонського райуправління поліції Діана Шутько та пресслужба СБУ у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Правоохоронці виявили близько 2 ночі на вулиці Йорданській тіло чоловіка. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. При ньому було посвідчення співробітника СБУ".

Деталі: За словами Шутько, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Правоохоронці чекають висновок, спілкуються з близькими та рідними чоловіка.

За даними ЗМІ, поліція виявила тіло слідчого в особливо важливих справах СБУ Романа Закладного, який 15 липня мав вийти на пенсію.

В СБУ "Українській правді" підтвердили факт смерті свого співробітника. Але зазначили, що слідство веде поліція.

Ірина Балачук, УП
Теми: КиївполіціяСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня

"Слуги" раптово відклали зменшення кількості районів в Україні

У Києві новий антирекорд хворих на СOVID-19: найбільше за весь час

У Києві знайшли мертвим співробітника СБУ

З понад 37,2°C в школи не пустять: МОЗ анонсував умови роботи освітніх закладів

В Україні знову зросла кількість нових хворих на COVID-19

Усі новини...
Київ
У Києві новий антирекорд хворих на СOVID-19: найбільше за весь час
Перлина Андріївського узвозу не постраждала, а "мідні крадії" постануть перед судом
У Коцюбинському залякують активістку, яка бореться з ірпінськими забудовниками
Останні новини
14:03
Товарообіг України пішов у мінус на 1,4 мільярда доларів
13:44
На в'їзді до Криму окупанти будуть вимагати ПЛР-тест на коронавірус
13:43
Відео, фотоУ Білорусі затримали понад 250 учасників акцій протесту – МВС
13:41
У центрі серцево-судинної патології у Вінниці виявили коронавірус
13:31
Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня
13:15
До Музею Ханенків повернули картину, яка була втрачена під час нацистської окупації
13:15
Перша вакцина проти COVID-19 успішно пройшла початкове тестування у США
13:00
"Слуги" раптово відклали зменшення кількості районів в Україні
12:51
Курс валют на 15 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
12:50
Суд ЄС скасував штраф Єврокомісії для Apple на 13 млрд євро
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!