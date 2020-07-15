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В Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ

Среда, 15 июля 2020, 11:27
В Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ

На столичной Оболони обнаружили тело мужчины, при погибшем было удостоверение сотрудника СБУ.

Источник: пресс-офицер Оболонского райуправления полиции Диана Шутько и пресс-служба СБУ в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Правоохранители обнаружили около 2 ночи на улице Иорданской тело мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. При нем было удостоверение сотрудника СБУ".

Детали: По словам Шутько, по данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Правоохранители ждут заключение, общаются с близкими и родными мужчины.

В СБУ "Украинской правде" подтвердили факт смерти своего сотрудника. Но отметили, что следствие ведет полиция.

Ирина Балачук, УП

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Темы: КиевполицияСБУ
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