Рада обрала комісію, яка обиратиме керівника ДБР, а САП – провалила

Верховна Рада обрала членів комісії, які обиратимуть директора Державного бюро розслідувань, але провалила голосування за комісію, яка обиратиме наступного керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: засідання Верховної Ради 15 липня

Деталі: Зокрема, Рада 239 голосами обрала 3 членів комісії, які обиратимуть директора ДБР. Ними стали:

Козлов Андрій - член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 років (за згодою);

Москвич Лідія - завідувачка кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професор (за згодою);

Нора Василь - завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук (за згодою).

Директор ДБР призначається на 5 років президентом за поданням спеціальною комісії, до якої входить три особи від президента, три від Верховної Ради і три від міжнародних організацій, яких затверджує Кабінет міністрів.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

До складу комісії, яка обирала б заміну керівнику САП Назару Холодницькому, мали увійти 7 осіб. Членами комісії пропонували призначити:

Журавльова Дмитра Володимировича - першого заступника директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Куца Віталія Миколайовича - члена Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидата юридичних наук, професора (за згодою);

Мелешевича Андрія Анатолійовича - професора факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою);

Навроцького Вячеслава Олександровича - професора кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професора кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Романюка Богдана Васильовича - доцента кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидата юридичних наук (за згодою);

Соболя Євгена Юрійовича - завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, доктора юридичних наук, професора (за згодою);

Удалову Ларису Давидівну - директора Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора (за згодою).

Раніше у Центрі протидії корупції повідомляли, що 4 з 7 кандидатів у члени комісії щодо керівника САП – не відповідають нормі закону, що членами комісії можуть бути особи з бездоганною діловою репутацією, професійним та моральними якостями, які мають суспільний авторитет.

Йдеться про Журавльова, Куця, Романюка і Удалову.

Строк повноважень нинішнього керівника САП Назара Холодницького закінчується у листопаді 2020 року.

Комісія з відбору кадрів у САП складається з 11 осіб: 4 представників ради прокурорів, яких раніше визначили, та 7 делегованих Верховною Радою.

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