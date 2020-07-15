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Рада избрала комиссию, которая будет выбирать руководителя ГБР, а САП – провалила

Среда, 15 июля 2020, 11:30

Верховная Рада избрала членов комиссии, которые будут выбирать директора Государственного бюро расследований, но провалила голосование за комиссию, которая будет выбирать следующего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: заседание Верховной Рады 15 июля

Детали: В частности, Рада 239 голосами избрала 3 членов комиссии, которые будут выбирать директора ГБР. Ими стали:

  • Козлов Андрей - член Высшей квалификационной комиссии судей Украины 2016-2019 годов (по согласованию);
  • Москвич Лидия - заведующая кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессор (по согласованию);
  • Нора Василий - заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук (по согласованию).

Директор ГБР назначается на 5 лет президентом по представлению специальной комиссии, в которую входит три человека от президента, три от Верховной Рады и три от международных организаций, которых утверждает Кабинет министров.

Конкурсная комиссия считается полномочной в случае утверждения в ее составе не менее шести человек.

В состав комиссии, которая выбирала бы замену руководителю САП Назару Холодницкому, предлагали 7 человек. Членами комиссии предлагали назначить:

  • Журавлева Дмитрия - первого заместителя директора Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);
  • Куца Виталия - члена Всеукраинской криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права, кандидата юридических наук, профессора (по согласованию);
  • Мелешевича Андрея - профессора факультета правовых наук Национального университета "Киево-Могилянская академия" (по согласованию);
  • Навроцкого Вячеслава - профессора кафедры теории права и прав человека Украинского католического университета, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел, члена-корреспондента Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессора (по согласованию);
  • Романюка Богдана - доцента кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета, кандидата юридических наук (по согласованию);
  • Соболя Евгения - заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени В. Винниченко, доктора юридических наук, профессора (по согласованию);
  • Удалову Ларису - директор Института последипломного образования Национальной академии внутренних дел, доктора юридических наук, профессора (по согласию).

Ранее в Центре противодействия коррупции сообщали, что 4 из 7 кандидатов в члены комиссии в отношении руководителя САП - не соответствуют норме закона, членами комиссии могут быть лица с безупречной деловой репутацией, профессиональным и моральным качествам, которые имеют общественный авторитет.

Речь идет о Журавлеве, Куце, Романюке и Удаловой.

Срок полномочий нынешнего руководителя САП Назара Холодницкого заканчивается в ноябре 2020 года.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.

Читайте больше: Помощник нардепа-ексрегионала, топмилиционер времен Януковича или антикоррупционеры: кто будет выбирать главу САП

Назар Холодницкий: Я уйду с САП в двух случаях: когда закончится срок или когда я сам этого захочу

Украинская правда
Темы: Верховная РадаГБРАнтикоррупционная прокуратура


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