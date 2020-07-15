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Рада офіційно призначила місцеві вибори на 25 жовтня

Середа, 15 липня 2020, 13:31

Верховна Рада підтримала на засідання постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Джерело: засідання Верховної Ради 15 липня  

Деталі: Постанову № 3809 на засіданні підтримали 326 народних депутатів.

Кабмін спільно з Центральною виборчою комісією має розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню COVID-19, під час виборів 25 жовтня.

Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

Вибори на цих територіях відбудуться лише після припинення російської агресії та виведення незаконних збройних формувань. Їх призначать окремим законом.  

Що було раніше: Постанову про місцеві вибори мали розглядати ще у понеділок, 13 липня, проте в Раді терміново відкликали постанову і зібрали комітет, щоб внести в проєкт постанови уточнення, додавши туди вибори в районні ради.

Автор законодавчої ініціативи – нардепка від "Слуги народу" Аліна Загоруйко.

Альона Мазуренко, УП
Теми: місцева владавибориВерховна Рада


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