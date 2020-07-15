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Рада официально назначила местные выборы на 25 октября

Среда, 15 июля 2020, 13:31

Верховная Рада поддержала на заседание постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Источник: заседание Верховной Рады 15 июля

Детали: Постановление № 3809 на заседании поддержали 326 народных депутатов.

Кабмин совместно с Центральной избирательной комиссией должен разработать меры и рекомендации, направленные на предотвращение распространения COVID-19, во время выборов 25 октября.

Согласно с принятым постановлением, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Выборы на этих территориях состоятся только после прекращения российской агрессии и вывода незаконных вооруженных формирований. Их назначат отдельным законом.

Что было раньше: Постановление о местных выборах должны были рассматривать еще в понедельник, 13 июля, однако в Раде срочно собрали комитет, чтобы внести в проект постановления уточнения, добавив туда выборы в районные советы.

Автор законодательной инициативы - нардепка от "Слуги народа" Алина Загоруйко.

Алена Мазуренко, УП
Темы: местная властьвиборыВерховная Рада


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