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На в'їзді до Криму окупанти будуть вимагати ПЛР-тест на коронавірус

Середа, 15 липня 2020, 13:44
Радіо Свобода

Окупаційна адміністрація Криму та Севастополя скасувала проходження 14-денної обсервації для людей, які перетинають адмінмежу в бік тимчасово окупованого півострову, окупанти вимагатимуть тест ПЛР.

Джерело: офіс Омбудсмена України

Дослівно: "Звертаємо вашу увагу, що з 15 липня 2020 року окупаційною адміністрацією РФ, яка діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя скасовано проходження 14-денної обсервації для усіх осіб, які перетинають адміністративну межу в бік тимчасово окупованого півострову".

Деталі: Для в’їзду на територію тимчасово окупованого Криму необхідно мати при собі медичний документ російською або англійською мовою, який підтверджує негативний результат лабораторного дослідження на наявність коронавірусу методом ПЛР. Тест має бути зроблений не більш, ніж за три дні до прибуття на територію півострова.

У разі відсутності такого документа, громадяни мають впродовж 3 днів пройти відповідне тестування за власні кошти.

У випадку позитивного тесту на коронавірус, особа зобов’язана пройти ізоляцію за місцем перебування або проживання. Ізоляція має тривати до моменту повного одужання та отримання негативного тесту на COVID-19 методом ПЛР.

Українська правда
Теми: Кримокупаціякоронавірус


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