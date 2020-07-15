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На въезде в Крым оккупанты будут требовать ПЦР-тест на коронавирус

Среда, 15 июля 2020, 13:44
Радио Свобода

Оккупационная администрация Крыма и Севастополя отменила прохождение 14-дневной обсервации для людей, пересекающих админграницу в сторону полуострова, оккупанты будут требовать тест ПЦР.

Источник офис Омбудсмена Украины

Дословно: "Обращаем ваше внимание, что с 15 июля 2020 года оккупационной администрацией РФ, действующей на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя отменено прохождение 14-дневной обсервации для всех лиц, пересекающих административную границу в сторону временно оккупированного полуострова" .

Детали: Для въезда на территорию временно оккупированного Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более, чем за три дня до прибытия на территорию полуострова.

В случае отсутствия такого документа, граждане должны за 3 дня пройти соответствующее тестирование за собственные средства.

В случае положительного теста на коронавирус, лицо обязано пройти изоляцию по месту пребывания или жительства. Изоляция должна длиться до момента полного выздоровления и получения отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР.

Украинская правда
Темы: Крымоккупациякоронавирус


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