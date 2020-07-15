У Зеленського є 2 головних конкуренти в другому турі – опитування

Якби президентські вибори в Україні відбувалися найближчим часом, то до другого туру виборів потрапив би чинний президент Володимир Зеленський та нардеп "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко або ж п’ятий президент Петро Порошенко.

Джерело: опитування центру Разумкова разом із фондом "Демініціативи" ім. Ілька Кучеріва", проведеного 3-9 липня

Дослівно: "Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі здобув би Володимир Зеленський – 37% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Юрій Бойко (ОПЗЖ) отримав би 17% голосів виборців, Петро Порошенко ("Євросолідарність") ˗ 15%, Юлія Тимошенко ("Батьківщина") ˗ 8%".

Деталі: Якби до другого туру виборів вийшов Зеленський та Бойко, то за чинного президента проголосували б 68% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, а за Бойка ˗ 32%.

А якби до другого туру виборів вийшли Зеленський і Порошенко, то за Зеленського проголосували б 71,5% виборців, а за п’ятого президента Порошенка ˗ 28,5%.

Опитування проводилося з 3 по 9 липня соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Було опитано 2022 респондентів від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.