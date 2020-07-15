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У Зеленского есть 2 главных конкурента во втором туре – опрос

Среда, 15 июля 2020, 14:22
У Зеленского есть 2 главных конкурента во втором туре – опрос

Если бы президентские выборы в Украине проходили в ближайшее время, то во второй тур выборов попал бы действующий президент Владимир Зеленский и нардеп "Оппозиционные платформы - За жизнь" Юрий Бойко или пятый президент Петр Порошенко.

Источник: опрос Центра Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива", проведенного 3-9 июля

Дословно: "Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский - 37% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

Юрий Бойко (ОПЗЖ) получил бы 17% голосов избирателей, Петр Порошенко ("Евросолидарность") ˗ 15%, Юлия Тимошенко ("Батькивщина") ˗ 8%".

Детали: Если бы во второй тур выборов вышел Зеленский и Бойко, то за действующего президента проголосовали бы 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а за Бойко ˗ 32%.

А если бы во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко, то за Зеленского проголосовали бы 71,5% избирателей, а за пятого президента Порошенко ˗ 28,5%.

 

Опрос проводился с 3 по 9 июля социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива "методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Украинская правда

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Темы: социологияопросвиборыпрезидентЗеленский
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