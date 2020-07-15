Уряд спростив подорожі до Єгипту та Албанії

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить після повернення з Єгипту та Албанії не проходити двотижневу обсервацію або самоізоляцію чи робити тест на коронавірус.

Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій в Telegram

Пряма мова: "Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії. Щойно Уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до "червоної зони". Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії НЕ ПОТРІБНО проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19".

Деталі: Криклій додав, що очікує позитивних рішень і за іншими туристичними маршрутами.

Нагадаємо: На своєму засіданні 15 липня уряд змінив критерії щодо країн "червоної зони". Тепер ними Україна вважатиме держави, в яких кількість активних випадків COVID-19 становить більше ніж 55 на 100 тисяч населення, а не 40.

Постанова уряду ще не набула чинності.