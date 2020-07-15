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Правительство упростило путешествия в Египет и Албанию

Среда, 15 июля 2020, 15:31
Правительство упростило путешествия в Египет и Албанию

Кабинет министров принял решение, которое позволяет после возвращения из Египта и Албании не проходить двухнедельную обсервацию или самоизоляцию или делать тест на коронавирус.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Прямая речь: "Хорошие новости для тех, кто планирует отдых в Египте или Албании. Только что правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании НЕ НУЖНО проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19".

Детали: Криклий добавил, что ожидает положительных решений и по другим туристическим маршрутам.

Напомним: На своем заседании 15 июля правительство изменило критерии в отношении стран "красной зоны". Теперь ими Украина будет считать государства, в которых количество активных случаев COVID-19 насчитывает более 55 на 100 тысяч населения, а не 40.

Постановление правительства еще не вступило в силу.

Украинская правда

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Темы: ЕгипеттуризмграницаКабинет министровкарантин
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