Вибори в Білорусі: сотні людей принесли скарги в ЦВК, влада почала затримання і закриває метро
У Мінську 15 липня біля ЦВК вишикувалися черги бажаючих подати скаргу на відмову в реєстрації двох претендентів на пост президента Білорусі, міліція затримує громадян, в місті закрили 3 станції метро.
Джерело: Tut.by, "Радыё Свабода"
Деталі: Вдень 15 липня до ЦВК на сотні метрів розтяглися черги охочих подати скаргу.
Група банкіра Віктора Бабарико подала скаргу під оплески.
Тим, хто стоїть в черзі небайдужі городяни роздавали банани і воду, хтось прийшов зі своїми стільцями. У ЦВК повідомили, що працюють до 19 годин, і попросили відправляти скарги поштою. Незадовго до закриття ЦВК міліція стала попереджати громадян, щоб вони розходилися.
Після закриття ЦВК о 7 годині вечора в столиці Білорусі почалися затримання.
На вулиці М'ясникова співробітники ОМОНу затримали людей з черги, перекрили вулицю фургонами-рисовальщиками і співробітниками служби безпеки.
Затримання також мали місце біля готелю "Мінськ". Скільки саме людей було затримано, наразі невідомо.
За даними правозахисників, в Мінську вже затримано також двоє журналістів: це кореспондент "Радыё Свабода" Антон Трохимович і Віолетта Шавлюго.
У Мінську влада також закрила три станції метро: "Жовтневу", "Купалівську" і "Площу Перемоги". Офіційний привід: з метою запобігання переповнення платформ і вестибюлів.
С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей, ст. Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы, по рекомендации ГУВД, 15.07.2020 с 19.05 закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства.— Минский метрополитен (@minskoemetro) July 15, 2020
Довідково: Звернення про порушення виборчого законавства у Білорусі може направити будь-який громадянин. У десятиденний термін ЦВК мусить запросити заявника на розгляд його скарги.
Водночас у ЦВК ухвалили рішення, що скарги особисто приймають лише один день, а від завтра лише поштою.
Передісторія:
- Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року.
- 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
- Голова ЦВК Лідія Єрмошина відхилила пропозиції правозахисників про проведення дистанційних президентських виборів під час епідемії COVID-19, тому що "немає часу вживати ці заходи". Лукашенко не бачив причин відкладати вибори через пандемію.
- 11 червня у Бєлгазпромбанку і низці інших компаній пройшли обшуки. Комітет державного контролю заявив, що було порушено кримінальну справу за відмивання грошей і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Справу розпочали проти потенційного кандидата в президенти Віктора Бабарико.
- 18 червня Віктор Бабарико та його син, керівник ініціативної групи були затримані.
- 14 липня ЦВК зареєструвала в якості кандидатів у президенти Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Анну Конопатську, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечню. Віктор Бабарико та Валерій Цапкал не були зареєстровані.
- З початку виборчої кампанії (13 липня) правозахисники нарахували понад 700 ув'язнених: членів "ланцюжків солідарності", членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів і просто перехожих на вулиці. 129 осіб були покарані адміністративними арештами, 252 людини були оштрафовані.