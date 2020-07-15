Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вибори в Білорусі: сотні людей принесли скарги в ЦВК, влада почала затримання і закриває метро

Середа, 15 липня 2020, 20:45
Радыё Свабода

У Мінську 15 липня біля ЦВК вишикувалися черги бажаючих подати скаргу на відмову в реєстрації двох претендентів на пост президента Білорусі, міліція затримує громадян, в місті закрили 3 станції метро.

Джерело: Tut.by, "Радыё Свабода"

Деталі: Вдень 15 липня до ЦВК на сотні метрів розтяглися черги охочих подати скаргу.

 

Група банкіра Віктора Бабарико подала скаргу під оплески.

Тим, хто стоїть в черзі небайдужі городяни роздавали банани і воду, хтось прийшов зі своїми стільцями. У ЦВК повідомили, що працюють до 19 годин, і попросили відправляти скарги поштою. Незадовго до закриття ЦВК міліція стала попереджати громадян, щоб вони розходилися.

 
 
 

Після закриття ЦВК о 7 годині вечора в столиці Білорусі почалися затримання.

 

На вулиці М'ясникова співробітники ОМОНу затримали людей з черги, перекрили вулицю фургонами-рисовальщиками і співробітниками служби безпеки.

Затримання також мали місце біля готелю "Мінськ". Скільки саме людей було затримано, наразі невідомо.

За даними правозахисників, в Мінську вже затримано також двоє журналістів: це кореспондент "Радыё Свабода" Антон Трохимович і Віолетта Шавлюго.

У Мінську влада також закрила три станції метро: "Жовтневу", "Купалівську" і "Площу Перемоги". Офіційний привід: з метою запобігання переповнення платформ і вестибюлів.

Довідково: Звернення про порушення виборчого законавства у Білорусі може направити будь-який громадянин. У десятиденний термін ЦВК мусить запросити заявника на розгляд його скарги.

Водночас у ЦВК ухвалили рішення, що скарги особисто приймають лише один день, а від завтра лише поштою.

Передісторія:

  • Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі призначені на неділю, 9 серпня 2020 року.
  • 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
  • Голова ЦВК Лідія Єрмошина відхилила пропозиції правозахисників про проведення дистанційних президентських виборів під час епідемії COVID-19, тому що "немає часу вживати ці заходи". Лукашенко не бачив причин відкладати вибори через пандемію.
  • 11 червня у Бєлгазпромбанку і низці інших компаній пройшли обшуки. Комітет державного контролю заявив, що було порушено кримінальну справу за відмивання грошей і ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Справу розпочали проти потенційного кандидата в президенти Віктора Бабарико.
  • 18 червня Віктор Бабарико та його син, керівник ініціативної групи були затримані.
  • 14 липня ЦВК зареєструвала в якості кандидатів у президенти Олександра Лукашенка, Світлану Тихановську, Анну Конопатську, Андрія Дмитрієва та Сергія Черечню. Віктор Бабарико та Валерій Цапкал не були зареєстровані.
  • З початку виборчої кампанії (13 липня) правозахисники нарахували понад 700 ув'язнених: членів "ланцюжків солідарності", членів ініціативних груп, активістів, політиків, блогерів, журналістів і просто перехожих на вулиці. 129 осіб були покарані адміністративними арештами, 252 людини були оштрафовані.

Теми: БілорусьЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесли кандидата на посаду глави НБУ

фотоВибори в Білорусі: сотні людей принесли скарги в ЦВК, влада почала затримання і закриває метро

відеоВдруге за тиждень на трасі під Києвом сталася смертельна ДТП

документГолова апарату Ради подав у відставку

Рада передумала розглядати законопроєкт Бужанського про мову 16 липня

Київський готель "Дніпро" продали на аукціоні за 1,1 мільярда гривень

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі затримали понад 250 учасників акцій протесту – МВС
Чоловіка кандидатки в президенти Білорусі втретє закривають у карцер
Протести в Білорусі: спецназ затримав понад 300 осіб
Останні новини
22:25
Новини економіки: готель "Дніпро", товарообіг України, вагони
22:14
В Раду внесли кандидата на посаду глави НБУ
22:08
Затримали підозрюваних у вбивстві співробітника СБУ
21:52
Готель "Дніпро": засновником фірми, яка виграла аукціон, був професійний гравець у покер – ЗМІ
21:41
фотоДва тижні тримали у підвалі: поліція звільнила викраденого в Києві бізнесмена
21:26
Камери автофіксації: поліція заявила про перемогу в першому суді
21:03
Україна чекає від Словаччини завершення процедур для угоди про аеропорт "Ужгород"
20:52
Офіційний курс: євро перевищив 31 гривню
20:45
фотоВибори в Білорусі: сотні людей принесли скарги в ЦВК, влада почала затримання і закриває метро
20:25
Зеленський прокоментував продаж готелю "Дніпро"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!