Вибори в Білорусі: сотні людей принесли скарги в ЦВК, влада почала затримання і закриває метро

У Мінську 15 липня біля ЦВК вишикувалися черги бажаючих подати скаргу на відмову в реєстрації двох претендентів на пост президента Білорусі, міліція затримує громадян, в місті закрили 3 станції метро.

Джерело: Tut.by, "Радыё Свабода"

Деталі: Вдень 15 липня до ЦВК на сотні метрів розтяглися черги охочих подати скаргу.

Група банкіра Віктора Бабарико подала скаргу під оплески.

Тим, хто стоїть в черзі небайдужі городяни роздавали банани і воду, хтось прийшов зі своїми стільцями. У ЦВК повідомили, що працюють до 19 годин, і попросили відправляти скарги поштою. Незадовго до закриття ЦВК міліція стала попереджати громадян, щоб вони розходилися.

Після закриття ЦВК о 7 годині вечора в столиці Білорусі почалися затримання.

На вулиці М'ясникова співробітники ОМОНу затримали людей з черги, перекрили вулицю фургонами-рисовальщиками і співробітниками служби безпеки.

Затримання також мали місце біля готелю "Мінськ". Скільки саме людей було затримано, наразі невідомо.

За даними правозахисників, в Мінську вже затримано також двоє журналістів: це кореспондент "Радыё Свабода" Антон Трохимович і Віолетта Шавлюго.

У Мінську влада також закрила три станції метро: "Жовтневу", "Купалівську" і "Площу Перемоги". Офіційний привід: з метою запобігання переповнення платформ і вестибюлів.

С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей, ст. Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы, по рекомендации ГУВД, 15.07.2020 с 19.05 закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства. — Минский метрополитен (@minskoemetro) July 15, 2020

Довідково: Звернення про порушення виборчого законавства у Білорусі може направити будь-який громадянин. У десятиденний термін ЦВК мусить запросити заявника на розгляд його скарги.

Водночас у ЦВК ухвалили рішення, що скарги особисто приймають лише один день, а від завтра лише поштою.

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