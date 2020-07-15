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Выборы в Беларуси: сотни людей принесли жалобы в ЦИК, власть начала задержания и закрывает метро

Среда, 15 июля 2020, 20:45
Радыё Свабода

В Минске 15 июля возле ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на пост президента Беларуси, милиция задерживает граждан, в городе закрыли 3 станции метро.

Источник: Tut.by, "Радыё Свабода"

Детали: Днем 15 июля к ЦИК на сотни метров растянулись очереди желающих подать жалобу.

 

Группа банкира Виктора Бабарико подала жалобу под апплодисменты.

Стоящим в очереди неравнодушные горожане раздавали бананы и воду, кто-то пришел со своими стульями. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились.

 
 

После закрытия ЦИК в 7 часов вечера в столице Беларуси начались задержания.

 

На улице Мясникова сотрудники ОМОНа задержали людей из очереди, перекрыли улицу фургонами-рисовальщиками и сотрудниками службы безопасности.

Задержания также имели место возле гостиницы "Минск". Сколько именно людей было задержано, сейчас неизвестно.

По данным правозащитников, в Минске уже задержаны также двое журналистов: это корреспондент "Радыё Свабода" Антон Трофимович и Виолетта Шавлюго.

В Минске власть также закрыла три станции метро: "Октябрьскую", "Купаловскую" и "Площадь Победы". Официальный предлог: с целью исключения переполнения платформ и вестибюлей.

Справка: Обращение о нарушении избирательного законавства в Беларуси может направить любой гражданин. В десятидневный срок ЦИК должен пригласить заявителя на рассмотрение его жалобы.

В то же время в ЦИК приняли решение, что жалобы лично принимают только один день, а завтра только по почте.

Предыстория:

  • Шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года.
  • 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. Никакие президентские выборы (2001, 2006, 2010, 2015), кроме первых (1994), не были признаны свободными и справедливыми на международном уровне.
  • Председатель ЦИК Лидия Ярмошина отклонила предложения правозащитников о проведении дистанционных президентских выборов во время эпидемии COVID-19, потому что "нет времени принимать эти меры". Лукашенко не видел причин откладывать выборы из-за пандемии.
  • 11 июня Белгазпромбанк и ряд других компаний прошли обыски. Комитет государственного контроля заявил, что было возбуждено уголовное дело за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Председатель ГТК Иван Тертел заявил, что в деле участвовал потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико.
  • 18 июня Виктор Бабарико и его сын, руководитель инициативной группы были задержаны.
  • 14 июля ЦИК зарегистрировал в качестве кандидатов в президенты Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Анну Конопатскую, Андрея Дмитриева и Сергея Черечного. Виктор Бабарико и Валерий Цапкал не были зарегистрированы.
  • С начала избирательной кампании (13 июля) правозащитники насчитали более 700 заключенных: членов "цепочек солидарности", членов инициативных групп, активистов, политиков, блогеров, журналистов и просто прохожих на улице. 129 человек были наказаны административными арестами, 252 человека были оштрафованы.

Темы: БеларусьЛукашенко


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