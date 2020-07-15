Выборы в Беларуси: сотни людей принесли жалобы в ЦИК, власть начала задержания и закрывает метро

В Минске 15 июля возле ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на пост президента Беларуси, милиция задерживает граждан, в городе закрыли 3 станции метро.

Источник: Tut.by, "Радыё Свабода"

Детали: Днем 15 июля к ЦИК на сотни метров растянулись очереди желающих подать жалобу.

Группа банкира Виктора Бабарико подала жалобу под апплодисменты.

Стоящим в очереди неравнодушные горожане раздавали бананы и воду, кто-то пришел со своими стульями. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились.

После закрытия ЦИК в 7 часов вечера в столице Беларуси начались задержания.

На улице Мясникова сотрудники ОМОНа задержали людей из очереди, перекрыли улицу фургонами-рисовальщиками и сотрудниками службы безопасности.

Задержания также имели место возле гостиницы "Минск". Сколько именно людей было задержано, сейчас неизвестно.

По данным правозащитников, в Минске уже задержаны также двое журналистов: это корреспондент "Радыё Свабода" Антон Трофимович и Виолетта Шавлюго.

В Минске власть также закрыла три станции метро: "Октябрьскую", "Купаловскую" и "Площадь Победы". Официальный предлог: с целью исключения переполнения платформ и вестибюлей.

С целью исключения переполнения платформ и вестибюлей, ст. Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы, по рекомендации ГУВД, 15.07.2020 с 19.05 закрыты на вход и выход. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Приносим извинения пассажирам за временные неудобства. — Минский метрополитен (@minskoemetro) July 15, 2020

Справка: Обращение о нарушении избирательного законавства в Беларуси может направить любой гражданин. В десятидневный срок ЦИК должен пригласить заявителя на рассмотрение его жалобы.

В то же время в ЦИК приняли решение, что жалобы лично принимают только один день, а завтра только по почте.

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